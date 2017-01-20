Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Люди
Украинцы решат, кто из выдающихся киевлян будет изображен на новых медалях Киевского полумарафона http://www.segodnya.ua/img/article/7902/34_main.1484922562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/34_tn.1484922562.jpg Люди Нужно будет выбрать из девяти кандидатов, среди которых Грушевский, Довженко и Амосов

Украинцы решат, кто из выдающихся киевлян будет изображен на новых медалях Киевского полумарафона

Сегодня, 16:28

Нужно будет выбрать из девяти кандидатов, среди которых Грушевский, Довженко и Амосов

В Киеве пройдет седьмой полумарафон
В Киеве пройдет седьмой полумарафон. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

20 января началось открытое онлайн-голосование за выдающуюся для Киева фигуру, чей портрет будет впервые показан на нынешних медалях седьмого Киевского полумарафона, который состоится 9 апреля. Голосование продлится до 30 января включительно на сайте полумарафона по ссылке kyivhalfmarathon.org/golosuvannya. Выбрать своего кандидата может каждый желающий.

Украинцам предлагают проголосовать за одну из девяти выдающихся личностей, чья профессиональная и творческая деятельность повлияла на историю города, прославила Киев и Украину на мировом уровне. В список кандидатов вошли известные полководцы, деятели культуры и ученые, а именно:

  • Ярослав Мудрый
  • князь Владимир
  • Гетман Петр Сагайдачный
  • Михаил Грушевский
  • Мария Заньковецкая
  • Александр Довженко
  • Николай Амосов
  • Олег Антонов
  • Игорь Сикорский
портрет, марафон, медаль, голосование, полумарафон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Несмотря на жару и сложный маршрут, маленькая собака бежала с человеком весь маршрут

Австралийский бегун вернулся в Китай за собакой, пробежавшей с ним весь марафон

28 Августа 2016, 04:40

Финишную черту друзья пересекли вместе

Днепр

Большой забег. Фото: nashemisto.dp.ua

В Днепре пройдет первый в истории марафон: как это будет

23 Сентября 2016, 05:01

Организаторы ожидают более 1000 участников и обещают медали и призы от спонсоров

Транспорт

На выходных в Киеве пройдет марафон

Марафон в Киеве: в центре города на два дня перекроют дороги (список улиц)

7 Октября 2016, 15:22

В центре будут перекрыты почти все улицы

Другие

Кличко на трассе. Фото Facebook

Марафон в Киеве: приемная Кличко на бегу, ушки на трассе и победа паралимпийца

10 Октября 2016, 09:32

В столичном забеге приняли участие шесть тысяч человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.