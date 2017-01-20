Украинцы решат, кто из выдающихся киевлян будет изображен на новых медалях Киевского полумарафона

Нужно будет выбрать из девяти кандидатов, среди которых Грушевский, Довженко и Амосов

20 января началось открытое онлайн-голосование за выдающуюся для Киева фигуру, чей портрет будет впервые показан на нынешних медалях седьмого Киевского полумарафона, который состоится 9 апреля. Голосование продлится до 30 января включительно на сайте полумарафона по ссылке kyivhalfmarathon.org/golosuvannya. Выбрать своего кандидата может каждый желающий.

Украинцам предлагают проголосовать за одну из девяти выдающихся личностей, чья профессиональная и творческая деятельность повлияла на историю города, прославила Киев и Украину на мировом уровне. В список кандидатов вошли известные полководцы, деятели культуры и ученые, а именно: