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В Киеве грипп идет на спад http://www.segodnya.ua/img/article/7889/13_main.1484642345.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/13_tn.1484642345.jpg Люди Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 30,7% и характерный для этого периода

В Киеве грипп идет на спад

Сегодня, 10:37

Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 30,7% и характерный для этого периода

Все учебные заведения сейчас работают в обычном режиме
Все учебные заведения сейчас работают в обычном режиме

За вторую неделю 2017-го, с 9 по 15 января, в Киеве зарегистрировано 20 109 боль­ных гриппом и ОРВИ. Это на 10% ниже уровня предыдущей недели.

"Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 30,7% и характерный для этого периода. Болеть стали меньше и взрослые (на 15%), и дети (на 6%). Все учебные заведения сейчас работают в обычном режиме. Но при отсутствии 20% учеников директора школ имеют право самостоятельно принимать решение об остановке занятий", — сообщил вчера глава аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

В то же время, за неделю в больницы были госпитализированы 417 человек, из них 256 детей. Напомним, в декабре из-за превышенного эпидпорога в Киеве на карантин закрылись больше 100 школ.
дети, кгга, грипп, ОРВИ, карантин, учебные заведения
Все новости по теме Грипп в Украине .
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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