В Киеве грипп идет на спад

Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 30,7% и характерный для этого периода

За вторую неделю 2017-го, с 9 по 15 января, в Киеве зарегистрировано 20 109 боль­ных гриппом и ОРВИ. Это на 10% ниже уровня предыдущей недели.

"Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 30,7% и характерный для этого периода. Болеть стали меньше и взрослые (на 15%), и дети (на 6%). Все учебные заведения сейчас работают в обычном режиме. Но при отсутствии 20% учеников директора школ имеют право самостоятельно принимать решение об остановке занятий", — сообщил вчера глава аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

В то же время, за неделю в больницы были госпитализированы 417 человек, из них 256 детей. Напомним, в декабре из-за превышенного эпидпорога в Киеве на карантин закрылись больше 100 школ.