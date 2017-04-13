В Киеве на месте памятника Ленину высадят розмарин

Территорию вокруг бывшего памятника на две недели превратят в зеленую зону

В Киеве на месте памятника Ленину в начале бульвара Тараса Шевченко появится новая инсталляция. Автор проекта "Ритуал природы" – Иса Каррильо из Мексики.

Инсталляция появится на постаменте 3 мая и продлится две недели.

Идея проекта заключается в обращении к целительным силам природы: пустой пьедестал предлагается покрыть живым розмарином, а территорию вокруг бывшего памятника превратить в зеленую зону. Иса Каррильо предлагает нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг вакантного постамента и приглашает горожан на поиски внутреннего равновесия и покоя. В конце проекта растения будут переданы всем желающим.

Напоминаем, народное голосование в конкурсе "Общественное соглашение 2017" на проект художественной интервенции на месте памятника Ленину в Киеве продолжалось с 3 по 9 апреля.

Всем желающим предлагалось отдать голос за один из четырех проектов, предварительно отобранных международным жюри конкурса. За "Ритуал природы" Исы Каррильо проголосовали 38,5% респондентов, на втором месте оказался проект украинского художника Никиты Шаленного "Героев не существует" (31,1%), на третьем – "Мне нужен герой" сербки Милены Вучкович, а проект "De Pedestal "дуэта Afterall (Италия) собрал 14,3% голосов.

Все проекты можно увидеть ЗДЕСЬ.