В Киеве на Позняках отметят праздник Успения
В народе этот праздник еще называют Первой Пречистой
Святыня. Активно отстраивать храм начали два года назад
Святыня. Активно отстраивать храм начали два года назад
Святыня. Активно отстраивать храм начали два года назад
Святыня. Активно отстраивать храм начали два года назад
Сегодня в столице отметят большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают каждый год 28 августа. В народе этот праздник еще называют Первой Пречистой.
В этот день принято раздать милостыню и просить благословения для детей перед школой. Торжественные богослужения пройдут в единственном храме Успения на левом берегу Киева, на улице Урловской, 20-а, на Позняках.
"Это большой праздник для нашего храма, поскольку он носит имя Богородицы. Храм на этом месте был заложен монахом Киево-Печерской лавры по имени Позняк еще в XVI веке и имел славную историю. Но затем был разрушен советской властью в 1935 году. В 1990-х годах коренные жители Позняков обратились к местным властям с просьбой отстроить святыню заново. Основные работы по возрождению церкви были начаты в 2015 году. Сейчас храм практически достроен, и мы надеемся, что до Нового года установим его купола. Мы остро нуждаемся в стройматериалах для возведения куполов и будем рады любой помощи от верующих и меценатов", — рассказал "Сегодня" настоятель храма отец Константин.
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