В Киеве на Позняках отметят праздник Успения

Сегодня в столице отметят большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают каждый год 28 августа. В народе этот праздник еще называют Первой Пречистой.

В этот день принято раздать милостыню и просить благословения для детей перед школой. Торжественные богослужения пройдут в единственном храме Успения на левом берегу Киева, на улице Урловской, 20-а, на Позняках.

"Это большой праздник для нашего храма, поскольку он носит имя Богородицы. Храм на этом месте был заложен монахом Киево-Печерской лавры по имени Позняк еще в XVI веке и имел славную историю. Но затем был разрушен советской властью в 1935 году. В 1990-х годах коренные жители Позняков обратились к местным властям с просьбой отстроить святыню заново. Основные работы по возрождению церкви были начаты в 2015 году. Сейчас храм практически достроен, и мы надеемся, что до Нового года установим его купола. Мы остро нуждаемся в стройматериалах для возведения куполов и будем рады любой помощи от верующих и меценатов", — рассказал "Сегодня" настоятель храма отец Константин.