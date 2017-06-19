ФОТОФАКТ. В Киеве появился мурал с мопсом и енотом

В Киеве на территории детского садика по улице Маршала Тимошенко, 18-а, художники закончили разрисовывать стену, украсив ее яркими изображениями енота и мопса, которые, судя по всему, обожают пончики, которых тут много нарисовали.

Работа так и светится позитивом и очень нравится малышам и взрослым.

Напомним, в столице появился мурал на одном из оболонских теплопунктов по ул. Малиновского, 30. Его автор – художник Dima Fatum, на создание масштабного рисунка потратил всего три дня. Произведение получило название "Back to the roots".