В Киеве появился мурал с погибшим вокалистом Linkin Park
Новый мурал находится на улице Палладина, 22
В Киеве появился мурал, на котором изображен вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон. Об этом сообщается в группе "Святошинский район – Киев Тайм".
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Новый мурал находится на Академгородке по адресу улица Палладина, 22 (во дворе дома).
Напомним, лидер американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Его нашли повешенным в четверг, 20 июля, в своем доме в Лос-Анджелесе. Певцу был 41 год.
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