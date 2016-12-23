В Киеве появится центр общественного здоровья

Предприятие будет работать по образцу европейских и американских центров

В столице вскоре появится городской центр общественного здоровья. Данное коммунальное предприятие вчера на заседании создали депутаты Киеврады, сообщает пресс-служба горсовета.

Основными задачами нового центра будут предупреждения инфекционных болезней (ВИЧ/СПИД, туберкулез, грипп, полиомиелит, гепатиты и другие), повышение готовности к риску вспышек высокопатогенных болезней, пропаганда здорового образа жизни, проведение оценки рисков и соответствующих лабораторных исследований.

Создание городского центра общественного здоровья напрямую связано с заключением Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Предприятие формируется на основе изучения международного опыта, по образцу европейских и американских центров контроля и предупреждения заболеваемости.