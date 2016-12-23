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В Киеве появится центр общественного здоровья http://www.segodnya.ua/img/article/7822/95_main.1482475649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/95_tn.1482475649.jpg Люди Предприятие будет работать по образцу европейских и американских центров

В Киеве появится центр общественного здоровья

Сегодня, 11:40

Предприятие будет работать по образцу европейских и американских центров

Центры будут работать, как в Европе
Центры будут работать, как в Европе

В столице вскоре появится городской центр общественного здоровья. Данное коммунальное предприятие вчера на заседании создали депутаты Киеврады, сообщает пресс-служба горсовета.

Основными задачами нового центра будут предупреждения инфекционных болезней (ВИЧ/СПИД, туберкулез, грипп, полиомиелит, гепатиты и другие), повышение готовности к риску вспышек высокопатогенных болезней, пропаганда здорового образа жизни, проведение оценки рисков и соответствующих лабораторных исследований.

Создание городского центра общественного здоровья напрямую связано с заключением Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Предприятие формируется на основе изучения международного опыта, по образцу европейских и американских центров контроля и предупреждения заболеваемости.
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Источник:

"Сегодня"

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