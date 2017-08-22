В Киеве появится памятник народному артисту Николаю Мозговому

Вчера, 18:29

Открытие запланировано на 1 сентября

 

В Киеве появится памятник народному артисту Николаю Мозговому

В пятницу, 1 сентября, в Киеве состоится открытие памятника народному артисту Украины, композитору и исполнителю Николаю Мозговому. Об этом в Facebook сообщила его дочь, продюсер Елена Мозговая.

"Только форс-мажор может помешать нам открыть памятник папе. Открытие запланировано на 1 сентября перед концертом памяти на 10:00. Мы готовимся, будет душевно, это точно", – написала Мозговая.

Продюсер обнародовала эскиз будущего памятника и опубликовала видео с места, где идут подготовительные работы к его установке. "Работа кипит, очень скоро тут будет памятник Николаю Мозговому", – написала она.
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Источник:

"Сегодня"

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