В Киеве провели акцию против запрета абортов

8 Апреля 2017, 22:35

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело – ее дело", "Право на жизнь есть у человека, а не эмбриона", "Нежелательные дети – несчастное общество"


Акция в Киеве. Фото с соцсети

Акция в Киеве. Фото с соцсети

Акция в Киеве. Фото с соцсети

В Киеве несколько десятков активистов под зданием Верховной Рады протестовали против законопроекта, который предлагает запретить аборты, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело – ее дело", "Право на жизнь есть у человека, а не эмбриона", "Нежелательные дети – несчастное общество" и другими.
Некоторые держал в руках проволочные вешалки, которые стали символом движения против запрета абортов во многих странах. Бытует мнение, что раньше подпольные аборты делали с помощью таких вешалок.

Ранее ВР предложили позволять женщинам делать аборт только в исключительных случаях.
акции, аборты, общество, аборт

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