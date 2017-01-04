В Киеве снижается уровень заболеваемости гриппом – КГГА

В Киеве, по состоянию на 3 января, за два дня за медицинской помощью обратились 7157 человек, тогда как на прошлой неделе в аналогичный период к врачам обратились 16684 заболевших, сообщает КГГА.

"Наблюдается снижение заболеваемости на 57,1%. Снижение происходит за счет как взрослого, так и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3892 детей против 9668 (снижение на 59,7%). Так, среди детей до 1 года отмечается снижение заболеваемости на 45,9%, от 1 до 4 лет – на 55,2%, от 5 до 9 лет – 57,9%, от 10 до 14 лет – на 65, 4%, от 15 до 17 лет – на 69,8%. Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 35,5%, а среди взрослых – на 49,2%", – сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Николай Поворозник отметил, что в лечебные учреждения с 2 до 3 января госпитализированы 169 человек в том числе 99 детей.