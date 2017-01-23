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ФОТОФАКТ. В Киеве украли урну, которая помогала бороться с засильем окурков на тротуарах http://www.segodnya.ua/img/article/7909/23_main.1485179391.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/23_tn.1485179391.jpg Люди В конструкции было три секции: для "умных", "красивых" и для тех, кто решил бросить курить  

ФОТОФАКТ. В Киеве украли урну, которая помогала бороться с засильем окурков на тротуарах

Сегодня, 15:48

В конструкции было три секции: для "умных", "красивых" и для тех, кто решил бросить курить

 

Урна стояла возле станции метро &quot;Льва Толстого&quot;. Фото: Евгений Лагутин
Урна стояла возле станции метро "Льва Толстого". Фото: Евгений Лагутин

Киевляне решили бороться с засильем окурков на тротуарах при помощи необычных урн из трех секций.

Как рассказал "Сегодня" автор идеи Евгений Лагутин, необычную урну установили у выхода из станции метро "Льва Толстого" еще в ноябре. Урна имеет три секции: для "умных", "красивых" и для тех, кто решил бросить курить.

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Фото: Евгений Лагутин

"Урна стояла с 25 ноября и ее уже успели наполнить курильщики. Кстати, победили "красивые", но и тех, кто хочет бросить курить, тоже было много. Нас это очень радовало. Урну мы недавно сняли и почистили. Ее, кстати, пытались сорвать, но она сделана из надежного материала. Правда, вчера ночью что-то случилось, и урна исчезла. Люди пишут, что видели ее где-то в центре в сугробах. Будем менять, но хочется, чтобы этот проект прижился в городе. Как только сходит снег, на улицах – горы окурков и это противно всем", – говорит Евгений Лагутин.

На месте, где была урна, собираются повесить объявление о ее пропаже.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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