Первые тройняшки в Киеве: имя девочкам уже придумали (видео)

Младенцы родились преждевременно, семимесячными. И теперь некоторое время должны находиться в специальной камере

В Киеве впервые в этом году появилась на свет тройня. С разницей в пять минут в стенах роддома появилась на свет первая в этом году тройня. Роды принимал сам главный врач Михаил Макаренко.

"Три девочки у нас родилось. Это естественное зачатие, и с нашей помощью, с самых первых дней выхожены", – говорит Михаил Макаренко, главный врач Киевского городского роддома № 5.

Младенцы родились преждевременно, семимесячными. И теперь некоторое время должны находиться в специальной камере, в которой поддерживается необходимая влажность и температура.

"Как правило, двойни-тройной редко рождаются в сроки сорок недель. Чем меньше детей, тем больше срок гестации, когда они рождаются. И тем сложнее их выхаживать", – отметила Татьяна Роловникова, заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных, врач-анестезиолог.

Для 32-летней Анны – это уже третьи роды, у женщины уже есть четырнадцатилетняя дочь и трехлетний сын. Но выносить троих было сложнее, признается роженица.

"Больше переживаний, больше витаминов, больше вообще медпрепаратов идет на вынашивание тройни", – сказала Анна Олейник, многодетная мама.

Для дочерей женщина уже даже выбрала имена, правда, признается – с мужем и детьми пока не советовалась.

Теперь многодетная семья по закону имеет право вне очереди получить квартиру. Анна на это очень надеется. Ее семья живет в селе под Киевом, в двухкомнатной "хрущевке", вместе с родителями, сестрой и двумя племянниками.

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