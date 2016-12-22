Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Первые тройняшки в Киеве: имя девочкам уже придумали (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/2_main.1482405119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/2_tn.1482405119.jpg Люди Младенцы родились преждевременно, семимесячными. И теперь некоторое время должны находиться в специальной камере

Первые тройняшки в Киеве: имя девочкам уже придумали (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:33

Младенцы родились преждевременно, семимесячными. И теперь некоторое время должны находиться в специальной камере


В Киеве впервые в этом году появилась на свет тройня. С разницей в пять минут в стенах роддома появилась на свет первая в этом году тройня. Роды принимал сам главный врач Михаил Макаренко.

"Три девочки у нас родилось. Это естественное зачатие, и с нашей помощью, с самых первых дней выхожены", – говорит Михаил Макаренко, главный врач Киевского городского роддома № 5.

Младенцы родились преждевременно, семимесячными. И теперь некоторое время должны находиться в специальной камере, в которой поддерживается необходимая влажность и температура.

"Как правило, двойни-тройной редко рождаются в сроки сорок недель. Чем меньше детей, тем больше срок гестации, когда они рождаются. И тем сложнее их выхаживать", – отметила Татьяна Роловникова, заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных, врач-анестезиолог.

Для 32-летней Анны – это уже третьи роды, у женщины уже есть четырнадцатилетняя дочь и трехлетний сын. Но выносить троих было сложнее, признается роженица.

"Больше переживаний, больше витаминов, больше вообще медпрепаратов идет на вынашивание тройни", – сказала Анна Олейник, многодетная мама.

Для дочерей женщина уже даже выбрала имена, правда, признается – с мужем и детьми пока не советовалась.

Теперь многодетная семья по закону имеет право вне очереди получить квартиру. Анна на это очень надеется. Ее семья живет в селе под Киевом, в двухкомнатной "хрущевке", вместе с родителями, сестрой и двумя племянниками.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
киев, семья, врач, роды, Макаренко, девочки, тройня, роддома, роженица
Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.