В киевском парке прошла акция для детей с особыми потребностями

По статистике, таких малышей в столице около 11 тысяч

В киевском парке Шевченко состоялась благотворительная образовательная акция "Такой как я". Организаторы поставили целью в игровой форме для взрослых и детей донести информацию о таком инструменте социальной помощи и опеки, как социальные услуги.

По официальной статистике в столице насчитывается 156 тысяч людей с инвалидностью. А детей с особыми потребностями – около 11 тысяч. Большинство из них ведет уединенный способ жизни, они слабо адаптированы к социальной среде. Многие из них пребывают в интернатах, оторванные от семей и позитивных эмоций.

В то же время социальные услуги, оказываемые с детства, параллельно с, например, ранним вмешательством, могут помочь особенным деткам расти самостоятельными, уверенными в себе и своих силах.

Во время праздника в парке Шевченко особенные и обычные дети имели возможность вместе играть, общаться между собой, рисовать, лепить, танцевать, а желающие могли даже пройти мини-сеанс канистерапии – метод реабилитации с использованием специально обученных собак.