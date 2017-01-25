В одной из киевских квартир целый месяц без хозяина жили коты и собаки (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:10

Волонтерам пришлось усыпить собак, чтобы забрать их в приют 


Круглосуточный лай собак и запах. В одной из квартир столичной многоэтажки целый месяц без хозяина жили восемь котов и двое псов. Их владелица умерла, а соседи вызвали службу спасения животных. Подозревали, что звери голодные и поедают друг друга.

В квартире жила бабушка, которая собирала бездомных животных и забирала к себе домой. Месяц назад старушки не стало, а ее любимцы остались в квартире без присмотра.

Еще при жизни женщины ее соседи страдали от запаха и шума и просили отдать котов и собак в приют.

"Когда она была жива, она выпускала их в коридор гулять. Да, это ужас, я собак боюсь", – жалуется Тамара, жительница дома.

Нина Васильковская живет этажом ниже. Женщина уже несколько раз перекрашивала потолок, потому что экскременты животных просачивались в ее квартиру.

После многочисленных жалоб Нины специальная комиссия решила забрать старую соседку в больницу, а собак и кошек передать в приют. Но пока готовились документы, бабушка умерла. Десять животных, оставшихся в запертой квартире, подкармливал сын умершей.

"Она так хотела и это все. Подкидышей приносили под двери, и она забирала их", – коротко объяснил Юрий, сын умершей.

Забрать четвероногих согласились волонтеры.

Собаки вели себя агрессивно, чтобы освободить их, волонтерам пришлось на время усыпить животных.

Временно их поместят в приют, а затем будут искать новых хозяев.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
животные, собаки, собака, бабушка, кошки, приют, коты, кот, умерла
Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Пес соскучился. Фото: twitter.com/deeeameddie

Пес неожиданно отреагировал на видеозвонок от хозяина и стал звездой соцсети

Вчера, 14:44

Публикацией калифорнийца поделились уже более 25,5 тысячи человек

Люди

Найди друга: кот-красавец ищет дом

23 Января, 20:35

Кот здоров, чист, проглистован, сделаны все прививки

Общество

Пес помог другому псу выбраться на берег. Кадр из видео

Видео спасения собаки собакой потрясло пользователей Facebook

23 Января, 14:49

Трогательный видеоролик всего за несколько дней собрал более 9 миллионов просмотров

Невероятное

Хозяйка не видела, как пес проглотил нож. Фото: huffingtonpost.com

Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож

21 Января, 14:23

Врачи тут же сделали собаке операцию и извлекли из него опасный предмет

Общество

Животное, также, как и другое имущество, подлежит разделу.

Кому при разводе достанется домашний питомец

20 Января, 05:26

Общество

Котик любит поиграть. Кадр из видео

Большой кот удивил своей смышленностью и внимательностью

19 Января, 14:48

Пушистик ловко угадывает, в каком стакане спрятан мячик, но делает это довольно вальяжно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования