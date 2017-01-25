В одной из киевских квартир целый месяц без хозяина жили коты и собаки (видео)

Волонтерам пришлось усыпить собак, чтобы забрать их в приют

Круглосуточный лай собак и запах. В одной из квартир столичной многоэтажки целый месяц без хозяина жили восемь котов и двое псов. Их владелица умерла, а соседи вызвали службу спасения животных. Подозревали, что звери голодные и поедают друг друга.

В квартире жила бабушка, которая собирала бездомных животных и забирала к себе домой. Месяц назад старушки не стало, а ее любимцы остались в квартире без присмотра.

Еще при жизни женщины ее соседи страдали от запаха и шума и просили отдать котов и собак в приют.

"Когда она была жива, она выпускала их в коридор гулять. Да, это ужас, я собак боюсь", – жалуется Тамара, жительница дома.

Нина Васильковская живет этажом ниже. Женщина уже несколько раз перекрашивала потолок, потому что экскременты животных просачивались в ее квартиру.

После многочисленных жалоб Нины специальная комиссия решила забрать старую соседку в больницу, а собак и кошек передать в приют. Но пока готовились документы, бабушка умерла. Десять животных, оставшихся в запертой квартире, подкармливал сын умершей.

"Она так хотела и это все. Подкидышей приносили под двери, и она забирала их", – коротко объяснил Юрий, сын умершей.

Забрать четвероногих согласились волонтеры.

Собаки вели себя агрессивно, чтобы освободить их, волонтерам пришлось на время усыпить животных.

Временно их поместят в приют, а затем будут искать новых хозяев.

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