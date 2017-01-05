В тесноте, но не в обиде: как в Киеве встретили Новый год (фото)

Киевляне и гости жаловались на давку и ломились на фуникулер, а детвора каталась на горках и веселилась

На Софийской площади Новый год встретили более 100 тысяч человек, а первого рожденного в 2017-м киевлянина назвали Андреем.

КОНЦЕРТЫ И ДАВКА. Центр Киева в новогоднюю ночь превратился в настоящий муравейник: возле главной елки Украины на Софийской площади собралась многочисленная толпа. По подсчетам организаторов, гостей было не меньше 100 тысяч (для сравнения 2016-й здесь встретили 70 тыс. человек). Загадывали желания, пили шампанское и глинтвейн и слушали концерт, который продолжался на главной сцене до трех ночи. Правда, многие снова жаловались на давку и пробки. Причем, как говорят киевляне, тесно на центральных площадях было и 1, и 2 января.

"Мне нравится встречать Новый год среди людей, заражаешься праздничным настроением, и не скучно. Но в этом году возле главной елки было еще теснее, чем в прошлом. Никуда не протолкнуться. Несколько раз в толпе мы с друзьями даже теряли друг друга", — рассказывает киевлянка Анастасия Мельник.

Софийская площадь. Встретить Новый год возле главной елки собрались тысячи гостей. Фото: FolkUkraine

А киевлянин Юрий Свирко пожаловался на проблемы с общественным транспортом и даже создал петицию о том, чтобы перенести новогодние мероприятия на другую локацию. "Толпы повсюду... Троллейбусы по улице Сечевых Стрельцов (бывшая Артема) к Майдану не ходят вообще, зато на остановках их ждет много людей с детьми. Ни на одной остановке нет объявления, что троллейбусов нет и не будет. Проезжают лишь битком набитые редкие маршрутки", — возмущается он.

Много людей гуляли и в Мариинском парке, который сейчас напоминает необычный сказочный городок, на Контрактовой и Почтовой площади (к слову, на фуникулер также выстраивались огромные очереди, по несколько сотен человек).

Веселились. Детворе и взрослым понравилось кататься на горках. Фото: FolkUkraine

Серьезных происшествий центре Киева во время праздничных гуляний зафиксировано не было. А вот недалеко от столицы, в Переяславе-Хмельницком, с главной елочкой города произошло ЧП. 3 января 12-метровая красавица рухнула. К счастью, людей в этот момент рядом не было, и никто не пострадал.

ПЕРВЫЙ АНДРЕЙ. В 2017 году первым в столице родился мальчик. Считается, что это хорошая примета. Он появился на свет в роддоме №5 первого января в 0:07. "Это было своеобразное путешествие из одного года в другой: роды начались 31 декабря 2016 года, а закончились в 2017 году. Мама Наталья назвала сына Андреем, имя малышу придумали заранее. Вес мальчика при рождении — 3690 граммов. Маму с новорожденным уже выписали домой", — рассказал нам заместитель главврача роддома Дмитрий Говсеев. Всего 1 января в роддомах Киева родилось 63 малыша: 29 мальчиков и 34 девочки.

ШЕСТВИЕ. Отметили в Киеве не только Новый год, но и 108-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры, хотя и не столь массово.

Шествие. Участники прошлись по центру с факелами. Фото: Цензор.нет

1 января около тысячи человек под присмотром правоохранителей устроили шествие с факелами, флагами и портретами от парка Шевченко до Майдана Незалежности. Акция прошла мирно, столкновений не зафиксировали.

ЧП нового года: смертельные ДТП и дерзкие кражи

В Нацполиции отчитались, что новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. За порядком по всей стране следили 7000 полицейских и 1000 нацгвардейцев. В Киеве 1 января зарегистрировано 224 сообщения о правонару-шениях, а за первые дни нового года — более 700. Большинство из них — кражи, грабежи, хулиганство. К примеру, на Оболони 41-летний киевлянин ограбил... свою сожительницу. "Женщина рассказала, что на нее напал мужчина, с которым они недавно стали вместе жить в ее квартире. Угрожая ножом, он заставил ее открыть сейф, забрал оттуда $4000 и сбежал. Злоумышленника задержали", — рассказали в ГУ НП Киева.

За первые дни нового года произошло в столице и несколько смертельных ДТП. 1 января на бул. Дружбы Народов Toyota врезалась в столб — 21-летний пассажир погиб.

Дружбы Народов. "Тойоту" разорвало после удара. Фото: А. Ракитин

В этот же день похожее ДТП произошло на Индустриальном путепроводе: "Славута" протаранила остановку и столб, погибла 29-летняя женщина. Вчера на Броварском проспекте под колесами KIA погибла 19-летняя девушка, которая в наушниках перебегала трассу.