Видеохит: солдат НАТО станцевал под волынку в центре Киева

Вчера в Киеве прошел военный парад, впервые в истории в нем участвовали военные из стран НАТО

В день независимости Украины, 24 августа, в центре Киева британский солдат станцевал под волынку. Видео обнародовала на своей странице в Facebook пользователь под именем Xenka Sequoia.

"Это что-то неимоверное! Военнослужащий Великобритании у нас, в Киеве, играет на волынке. В наш День Независимости. Слава Украине!" – написала она. Позже видео пользователя появилось на YouTube-канале Joe Videos, – передает "Гордон".

Напомним, вчера в Киеве прошел военный парад, участие в котором приняли 4,5 тысячи украинских военных, в том числе и участники антитеррористической операции на Донбассе. Впервые в истории в параде участвовали военные из стран НАТО.