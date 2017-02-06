Ярмарки в Киеве: где на этой неделе торгуют недорогими продуктами http://www.segodnya.ua/img/article/7953/89_main.1486410278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7953/89_tn.1486410278.jpg 2017-02-06T21:43:57+02:00 Люди Цены будут дешевле, чем на городских рынках, торги пройдут во всех районах столицы