Ярмарки в Киеве: где на этой неделе торгуют недорогими продуктами
Цены будут дешевле, чем на городских рынках, торги пройдут во всех районах столицы
В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.
Расписание торгов:
7 февраля (вторник):
- в Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86-А;
- в Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т;
- в Днепровском районе на ул. И. Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4.
8 февраля (среда):
- в Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевской, 45-47;
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т;
- в Днепровском районе на просп. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе на пересечении улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
- в Подольском районе на просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
- в Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.
9 февраля (четверг):
- в Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
- в Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т;
- в Днепровском районе на б-реПерова, 8-10, ул. Березняковской, 21-23;
- в Оболонском районе на ул. Северной, 48-54;
- в Печерском районе на ул. Московской, 2;
- в Подольском районе на ул. Оболонской, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.
10 февраля (пятница):
- в Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т;
- в Деснянском районе на ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
- в Днепровском районе на ул. Гродненской, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинской, 64-74;
- в Оболонском районе на ул. Ф. Максименко, 14-18;
- в Печерском районе на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградном;
- в Подольском районе на ул. Полковой, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
- в Соломенском на ул. Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
- в Шевченковском районе на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Рижской, 1, пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
11 февраля (суббота):
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т;
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.
- в Голосеевском районе на ул. Паньковской, ул. Голосеевской, 4-10;
- в Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе на ул. Милославской (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского)
- в Днепровском районе на б-ре А. Бучмы, 2-10;
- в Оболонском районе на ул. П.Калнышевского, 1-5;
- в Печерском районе на ул. К. Билокур;
- в Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- в Святошинском районе на ул. Григоровича-Барского, 7
- в Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
- в Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.
12 февраля (воскресенье):
- в Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т;
- в Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- в Оболонском районе на ул. Днепроводской, 13/1;
- в Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.
- в Святошинском районе на б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинной, 81-91;
- в Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;
- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.
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