Завтра в Киеве будет неприятная погода

На дорогах будет скользко

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 27 декабря в Киеве ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.