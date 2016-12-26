Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Завтра в Киеве будет неприятная погода http://www.segodnya.ua/img/article/7832/4_main.1482757179.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/4_tn.1482757179.jpg Люди На дорогах будет скользко

Завтра в Киеве будет неприятная погода

Сегодня, 14:58

На дорогах будет скользко

Киевлянам обещают мокрый снег. Фото: Oxu.az
Киевлянам обещают мокрый снег. Фото: Oxu.az

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 27 декабря в Киеве ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.
погода, температура, ветер, дождь, снег, мокрый снег, гололедица, скользко
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Синоптики сделали свой прогноз. Фото: РБК-Украина

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Вчера, 13:45

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°

Украина

Фото: AFP

Погода на завтра: мокрый снег, гололед и легкое похолодание

24 Декабря, 19:51

По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до девяти градусов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.