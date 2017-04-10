Киевлянам обещают пеший Подол

Намерены горвласти в ближайшее время взяться и за реконструкцию площади

Контрактовую площадь в Киеве очистят от киосков к Евровидению.

"МАФы перенесут в самое ближайшее время, а территорию благоустроят", — сообщили в КГГА.

Намерены горвласти в ближайшее время взяться и за реконструкцию площади. Работы будут проходить в несколько этапов: вначале реконструируют ул. Покровскую, Андреевскую и Сагайдачного (на участке от ул. Андреевской до Боричевого спуска), потом возьмутся за саму площадь, сделав ее пешеходной, а в завершение реконструируют транспортно-пересадочный узел общественного транспорта с обустройством трамвайных и автобусных посадочных платформ.