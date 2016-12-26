Кличко уволил директора "Киевтранспарксервиса" и пропесочил Сагайдака

Мэр Киева Виталий Кличко лишил должности директора КП "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая в связи с тем, что последний "утратил доверие". Под горячую руку Кличко попал также его заместитель по транспорту Илья Сагайдак.



Об этом 23 декабря Виталий Кличко заявил на заседании Антикоррупционного совета, сообщает "КиевVласть".



По данным издания, Кличко передал акт с результатами проверки деятельности Шамрая в прокуратуру.



"На вас возлагали надежды, что вы сделаете работу парковочной сферы эффективной. А "Киевтранспарксервис" — предприятие, которое вы возглавляли, — ничего не сделало! Мы видим, сколько миллионов гривен находится в тени. Сколько город недополучает средств. Вы потеряли доверие. У меня нет ни желания, ни времени дальше ставить эксперименты и давать время на наведение порядка в этой сфере. Я вас освобождаю от работы на этой должности в связи с утратой доверия!" — заявил Кличко.



Кроме того, Кличко потребовал провести комплексную проверку деятельности КП "Киевтранспарксервис" с отстранением от занимаемых должностей заместителей директора Ярослава Погребняка, Святослава Мельника и Евгения Сагуйченко.



Также мэр инициировал открытие дисциплинарного производства в отношении заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака. Аналогичное производство коснется главы департамента транспортной инфраструктуры Сергея Майзеля.



Кличко подчеркнул, что задача столичных властей — построить систему, которая бы исключала коррупционные схемы во всех сферах.



"И я рассчитываю на людей, которые честно и эффективно работают на своих должностях", — подытожил мэр Киева.



Напомним, 21 ноября Кличко заявил, что негативно оценивает работу руководителя КП "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая за 8 месяцев.



22 ноября он отстранил Шамрая на время проверки с 24 ноября по 6 декабря.



Шамрай руководил КП "Киевтранспарксервис" с 5 февраля 2016 года.