Мэр Киева заявил, что избавится от ленивых чиновников

Киевская администрация будет избавляться от чиновников, которые игнорируют обращения киевлян. Об этом сегодня заявил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевляне недовольны работой ЖЭКов. И я уже говорил: только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по поводу непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов", – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян и что все должностные лица, которые не реагируют на обращения людей и не работают должным образом, будут уволены со своих должностей.