Мэр Киева заявил, что избавится от ленивых чиновников
Сегодня, 17:43
Киевская администрация будет избавляться от чиновников, которые игнорируют обращения киевлян. Об этом сегодня заявил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
"Киевляне недовольны работой ЖЭКов. И я уже говорил: только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по поводу непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов", – заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева также напомнил, что уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян и что все должностные лица, которые не реагируют на обращения людей и не работают должным образом, будут уволены со своих должностей.
"Я предупредил профильных заместителей и руководителей районов и коммунальных предприятий, они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне. Мы получаем многочисленные обращения от людей о том, что, к примеру, во дворе выроют яму, закончат ремонтные работы, а траншеи так и остаются", – заявил Виталий Кличко, подчеркнув, что считает такую ситуацию неприемлемой и добавил, что поручил главам районов проверить места, где проводились ремонтные работы, и проконтролировать, ликвидированы ли разрытия, "положен ли асфальт и обустроена ли территория".
Комментарии