Мосийчук прокомментировал инцидент с отрезанным ухом в Лукьяновском СИЗО
Депутата возмутили действия персонала СИЗО, из-за чего и начался бунт заключенных
Народный депутат Игорь Мосийчук раскритиковал действия сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые отказались оказать медицинскую помощь бойцу расформированной роты "Торнадо", содержащегося там, который отрезал себе ухо.
По его словам, бунт в СИЗО начался из-за того, что его сотрудники отказались оказать медицинскую помощь экс-"торнадовцу".
"Был протест на неадекватные действия работников СИЗО, и действительно были неадекватные действия. Вместо того, чтобы вызвать скорую и оказать помощь заключенному, который отрезал себе ухо, эти придурки, а иначе их назвать нельзя, спрятались и закрылись в оружейной, а один даже потерял сознание от вида крови", – написал Мосийчук в Facebook.
Он считает, что данный инцидент должен стать толчком для Минюста провести серьезный анализ кадров, работающих в тюрьмах и колониях, а также то, что происходит в местах лишения/ограничения свободы.
Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО, где произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты "Торнадо", один из участников инцидента предпринял попытку отрезать себе часть уха.
Как позже выяснилось, один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи – в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры.
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