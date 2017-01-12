Мосийчук прокомментировал инцидент с отрезанным ухом в Лукьяновском СИЗО

Народный депутат Игорь Мосийчук раскритиковал действия сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые отказались оказать медицинскую помощь бойцу расформированной роты "Торнадо", содержащегося там, который отрезал себе ухо.

По его словам, бунт в СИЗО начался из-за того, что его сотрудники отказались оказать медицинскую помощь экс-"торнадовцу".

"Был протест на неадекватные действия работников СИЗО, и действительно были неадекватные действия. Вместо того, чтобы вызвать скорую и оказать помощь заключенному, который отрезал себе ухо, эти придурки, а иначе их назвать нельзя, спрятались и закрылись в оружейной, а один даже потерял сознание от вида крови", – написал Мосийчук в Facebook.

Он считает, что данный инцидент должен стать толчком для Минюста провести серьезный анализ кадров, работающих в тюрьмах и колониях, а также то, что происходит в местах лишения/ограничения свободы.

Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО, где произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты "Торнадо", один из участников инцидента предпринял попытку отрезать себе часть уха.

Как позже выяснилось, один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи – в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры.