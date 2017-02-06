Сидите дома: киевлян просят отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Сегодня, 10:59

Жителям города рекомендуют соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах дорог

Сидите дома: киевлян просят отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям рекомендуется соблюдать правила парковки, в том числе – не оставлять личные авто на обочинах дорог. Это значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах, говорится в сообщении.

Если же избежать поездки частным авто нельзя, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и придерживаться следующих рекомендаций:

- По возможности, пользоваться общественным транспортом;

- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

- Соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения;

- Передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями;

- С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам;

- Стараться избегать рискованных маневров;

- Воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Напомним, сегодня утром, 6 февраля, из-за снегопада пробки в Киеве достигли максимальных десяти баллов. В целом по городу большое количество ДТП, которые ухудшают ситуацию с движением на дорогах.  Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля 2017, с 06:00 утра в столицу ограничен въезд крупногабаритного транспорта, а наземный общественный транспорт был переведен на специальный режим движения
транспорт, киев, авто, власть, пробки, парковки, снегопад, общественный транспорт, понедельник, пробки в Киеве
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Из-за сильного снегопада в Киеве ввели спецрежим для общественного транспорта

Сегодня, 10:40

Подробности данного режима движения не сообщаются

Транспорт

Киев стоит в пробках

Киев парализовали 10-балльные пробки

Сегодня, 09:15

На дорогах много ДТП, потому через час проезд еще не станет свободнее

Транспорт

В столице снова снегопад

В Киев запретили въезд грузовиков

Сегодня, 08:14

Ограничение ввели из-за плохой погоды, но на ночь оно не распространяется

Люди

В столице похолодает. Фото: AFP

На Киев надвигаются сильные морозы

Вчера, 10:35

9 февраля температура в столице опустится до 21 градуса ниже нуля

Украина

На части дорог Украины ограниченно движение транспорта. Фото: AFP

Из-за непогоды в шести областях Украины ограничено движение транспорта

4 Февраля, 10:45

В основном ограничения касаются грузовиков и пассажирского транспорта 

Коммуналка

Фото: Facebook КК "Киевавтодор"

Бороться с гололедом в Киеве начали еще ночью – "Киевавтодор"

3 Февраля, 11:59

Сложные погодные условия сохранятся в столице в течение дня, водителей просят быть внимательными и осторожными

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования