Сидите дома: киевлян просят отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Жителям города рекомендуют соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах дорог

Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям рекомендуется соблюдать правила парковки, в том числе – не оставлять личные авто на обочинах дорог. Это значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах, говорится в сообщении.

Если же избежать поездки частным авто нельзя, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и придерживаться следующих рекомендаций:

- По возможности, пользоваться общественным транспортом;

- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

- Соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения;

- Передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями;

- С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам;

- Стараться избегать рискованных маневров;

- Воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Напомним, сегодня утром, 6 февраля, из-за снегопада пробки в Киеве достигли максимальных десяти баллов. В целом по городу большое количество ДТП, которые ухудшают ситуацию с движением на дорогах. Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля 2017, с 06:00 утра в столицу ограничен въезд крупногабаритного транспорта, а наземный общественный транспорт был переведен на специальный режим движения.