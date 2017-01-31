В центре Киева хотят убрать памятник-пушку

Сегодня, 12:26

Декоммунизация коснется монумента на площади возле станции метро "Арсенальная"

Пушка. В воскресенье служила декорацией для военной реконструкции
Пушка. В воскресенье служила декорацией для военной реконструкции. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В столице демонтируют памятник рабочим завода "Арсенал" в виде пушки, которая установлена на площади возле станции метро "Арсенальная". Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Этот памятник подлежит демонтажу. В то же время сама пушка имеет историческую ценность, и ее можно поместить в музей тоталитарного прошлого. Что появится на этом месте, должны решать киевляне", — заявил "Сегодня" Владимир Вятрович. Он добавил, что по закону памятник должен быть однозначно снесен, а когда это произойдет, должны определить городские власти.
метро, памятник, власти, арсенальная, декоммунизация
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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