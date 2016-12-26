В Киеве создадут музей науки

В Киеве создадут современный музей науки для детей. Он появится в здании, которое киевляне называют "дом с тарелкой" на ул. Антоновича, 180 (Лыбидская площадь) на базе института научно-технической экспертизы и информации.

"Музей науки для детей в Киеве будет создан по примеру Лондонского музея науки или музея Коперника в Варшаве", — пояснила министр образования Лилия Гриневич.

В здании сейчас нет системы энергоснабжения и разморожена система отопления. Здание — не эксплуатируется. Кабмин поручил Фонду госимущества Украины провести конкурс по созданию музея.