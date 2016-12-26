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В Киеве создадут музей науки http://www.segodnya.ua/img/article/7829/74_main.1482697918.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/74_tn.1482697918.jpg Власть Музей будет работать для детей

В Киеве создадут музей науки

Сегодня, 06:26

Музей будет работать для детей

В столице появится Музей науки для детей. Фото: afishka.kiev.ua
В столице появится Музей науки для детей. Фото: afishka.kiev.ua

В Киеве создадут современный музей науки для детей. Он появится в здании, которое киевляне называют "дом с тарелкой" на ул. Антоновича, 180 (Лыбидская площадь) на базе института научно-технической экспертизы и информации.

"Музей науки для детей в Киеве будет создан по примеру Лондонского музея науки или музея Коперника в Варшаве", — пояснила министр образования Лилия Гриневич.

В здании сейчас нет системы энергоснабжения и разморожена система отопления. Здание — не эксплуатируется. Кабмин поручил Фонду госимущества Украины провести конкурс по созданию музея.
конкурс, музей, лыбидская, гриневич, министр образования
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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