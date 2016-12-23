В Киеве установят скульптуру в честь поэта Андрея Малышко
В рамках работ также благоустроят территорию парка
В честь памяти выдающегося украинского поэта Андрея Малышко в парке вдоль одноименной улицы в Днепровском районе установят садово-парковую скульптуру в его честь.
Соответствующее распоряжение №1291 КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.
В рамках работ также благоустроят территорию.
Заказчиком работ по установке скульптуры определено КО "Киевзеленстрой", работы по освещению скульптуры будет выполнять КП "Киевгорсвет".
На выполнение работ привлечены внебюджетные средства, памятник и фундамент изготовлены полностью за счет средств меценатов.
Напомним, что Малышко собирались установить памятник в парке еще в 2014 году.
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