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В Киеве установят скульптуру в честь поэта Андрея Малышко http://www.segodnya.ua/img/article/7825/77_main.1482510536.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/77_tn.1482510536.jpg Власть В рамках работ также благоустроят территорию парка  

В Киеве установят скульптуру в честь поэта Андрея Малышко

Вчера, 18:27

В рамках работ также благоустроят территорию парка

 

В Киеве установят скульптуру в честь поэта Андрея Малышко

В честь памяти выдающегося украинского поэта Андрея Малышко в парке вдоль одноименной улицы в Днепровском районе установят садово-парковую скульптуру в его честь.

Соответствующее распоряжение №1291 КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

В рамках работ также благоустроят территорию.

Заказчиком работ по установке скульптуры определено КО "Киевзеленстрой", работы по освещению скульптуры будет выполнять КП "Киевгорсвет".

На выполнение работ привлечены внебюджетные средства, памятник и фундамент изготовлены полностью за счет средств меценатов.

Напомним, что Малышко собирались установить памятник в парке еще в 2014 году.
памятник, парк, малышко, киевзеленстрой
Источник:

"Сегодня"

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