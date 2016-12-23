В Киеве установят скульптуру в честь поэта Андрея Малышко

В рамках работ также благоустроят территорию парка

В честь памяти выдающегося украинского поэта Андрея Малышко в парке вдоль одноименной улицы в Днепровском районе установят садово-парковую скульптуру в его честь.

Соответствующее распоряжение №1291 КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

В рамках работ также благоустроят территорию.

Заказчиком работ по установке скульптуры определено КО "Киевзеленстрой", работы по освещению скульптуры будет выполнять КП "Киевгорсвет".

На выполнение работ привлечены внебюджетные средства, памятник и фундамент изготовлены полностью за счет средств меценатов.

Напомним, что Малышко собирались установить памятник в парке еще в 2014 году.