В Киеве заработало телефонное "бюро находок"

Сообщения о потерянной или найденной вещи будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551

Теперь киевляне могут найти потерянные вещи с помощью контакт-центра 1551, который присоединился к онлайн-проекту "Бюро находок". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Чтобы отыскать потерянные или вернуть найденные вещи, владельцам жители столицы могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551". Сообщения о потерянной или найденной вещи будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551 и будут обработаны с помощью онлайн-сервиса "Бюро находок", – говорится в сообщении.

Сообщение о найденных или потерянных вещах можно оставить, позвонив по телефонам 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного).

Напомним, год назад в столице заработало первое онлайн-бюро находок — verni.com.ua. На этом ресурсе, который является всеукраинским, каждый может разместить свое объявление о находке, потере или краже. По словам Александра Крутова, создателя онлайн-бюро находок, его труды не прошли даром. Благодаря его сайту 30 утерянных вещей уже вернулись к своим законным хозяевам.