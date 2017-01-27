В Киеве заработало телефонное "бюро находок"

Сегодня, 18:19

Сообщения о потерянной или найденной вещи будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551

 

Киевляне могут найти потерянные вещи с помощью контакт-центра 1551. Фото: stihihit.liveforums.ru
Киевляне могут найти потерянные вещи с помощью контакт-центра 1551. Фото: stihihit.liveforums.ru

Теперь киевляне могут найти потерянные вещи с помощью контакт-центра 1551, который присоединился к онлайн-проекту "Бюро находок". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Чтобы отыскать потерянные или вернуть найденные вещи, владельцам жители столицы могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551". Сообщения о потерянной или найденной вещи будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551 и будут обработаны с помощью онлайн-сервиса "Бюро находок", – говорится в сообщении.

Сообщение о найденных или потерянных вещах можно оставить, позвонив по телефонам 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного).

Напомним, год назад в столице заработало первое онлайн-бюро находок — verni.com.ua. На этом ресурсе, который является всеукраинским, каждый может разместить свое объявление о находке, потере или краже. По словам Александра Крутова, создателя онлайн-бюро находок, его труды не прошли даром. Благодаря его сайту 30 утерянных вещей уже вернулись к своим законным хозяевам.
киевляне, бюро находок, круглосуточно, контактный центр, 1551
Источник:

"Сегодня"

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