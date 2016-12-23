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Заседание Киеврады: новый парк и скандал с переименованием http://www.segodnya.ua/img/article/7821/57_main.1482423112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/57_tn.1482423112.jpg Власть Депутаты решили компенсировать жителям многоэтажек 70% средств, которые те потратят на капремонт домов  

Заседание Киеврады: новый парк и скандал с переименованием

Сегодня, 07:13

Депутаты решили компенсировать жителям многоэтажек 70% средств, которые те потратят на капремонт домов

 

На заседании Киеврады не обошлось без скандалов
На заседании Киеврады не обошлось без скандалов. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Вчера на сессии депутаты Киеврады утвердили создание парка в Днепровском районе, который обустроят вдоль улицы Попудренко и Броварского проспекта. У парка (13,67 га) будет особый природоохранный статус, поскольку местность — историческая и является частью урочища Волчья гора.

Еще депутаты впервые решили из горбюджета компенсировать жителям многоэтажек 70% средств, которые те потратят на капремонт своих домов. Правда, нововведение касается лишь зданий, которые эксплуатируются более 10 лет.

Также решили вопрос украденных счетчиков на тепло. "По состоянию на ноябрь было украдено 423 счетчика на тепло. Больше всего в Святошинском районе — 155. Но теперь в домах, где были украдены счетчики, установят новые, причем в течение следующего года", — пояснил депутат Денис Москаль. Вдобавок депутаты внесли правки в горбюджет и в результате, благодаря субвенциям из государственного бюджета, направили 13,5 млн грн на покупку жилья для семей погибших воинов с Востока.

Не обошлось и без скандалов. На сессию Киеврады был вынесен вопрос о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Назвать этот проспект в честь украинского политического и военного деятеля, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, предлагала фракция ВО "Свобода". Но "за" проголосовал только 41 депутат при необходимом 61 голосе. В знак несогласия свободовцы взбунтовались и заблокировали трибуну в сессионном зале. Но вопрос остался нерешенным.
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Источник:

"Сегодня"

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