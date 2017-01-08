Где в Киеве дежурят спасатели для помощи застрявшему автотранспорту

Машины будут вызволять из снежных ловушек

Главное управление ГосЧС Украины в Киеве будет предоставлять водителям помощь, если их автотранспорт в связи с погодными условиями застрянет в снегу.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Дежурят спасатели на ул. Телиги, Подольском спуске, Владимирской горке, Печерском мосту и на ул. Заболотного.

Напомним, в Киеве улица Елены Телиги в сторону от Петровки к Дорогожичам перекрыта. На дороге застряли фура и троллейбус с гармошкой. Пассажирам приходится возвращаться по встречной полосе за отбойником.