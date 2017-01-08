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Где в Киеве дежурят спасатели для помощи застрявшему автотранспорту http://www.segodnya.ua/img/article/7863/91_main.1483889539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/91_tn.1483889539.jpg Транспорт Машины будут вызволять из снежных ловушек

Где в Киеве дежурят спасатели для помощи застрявшему автотранспорту

Сегодня, 17:31

Машины будут вызволять из снежных ловушек

Спасатели дежурят в нескольких точках. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Спасатели дежурят в нескольких точках. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Главное управление ГосЧС Украины в Киеве будет предоставлять водителям помощь, если их автотранспорт в связи с погодными условиями застрянет в снегу.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Дежурят спасатели на ул. Телиги, Подольском спуске, Владимирской горке, Печерском мосту и на ул. Заболотного.

Напомним, в Киеве улица Елены Телиги в сторону от Петровки к Дорогожичам перекрыта. На дороге застряли фура и троллейбус с гармошкой. Пассажирам приходится возвращаться по встречной полосе за отбойником.
снег, улица, спасатели, телиги, госчс, застряли, Заболотного
Источник:

"Сегодня"

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