Киев охватили пробки: стоят мосты и дороги из пригородов

Сегодня, 09:12

По прогнозам "Яндекса", ситуация в течение часа только усугубится

До центра Киева доехать очень трудно
До центра Киева доехать очень трудно. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В пятницу, 3 февраля, по состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве по данным сервиса "Яндекс.Пробки" достигли семи баллов, к началу десятого оценка улучшилась до шести баллов.

Движение транспорта так или иначе затруднено на всех мостах, особенно медленно движутся мост Патона и мост Метро, проезду по Южному мосту мешают сразу два ДТП, а при въезде на Московский мост со стороны Троещины образовалась серьезная пробка.

Кроме того, на Левом берегу сильные проблемы с движением авто фиксируются на Дарницкой площади, стоят проспект Бажана и Дарницкое шоссе в сторону центра, образовались пробки на проспекте Григоренко. Харьковское шоссе застряло в тянучках.

Больше всего трудностей с движением возникло на северо-западе Киева. Проспект Победы движется со скоростью всего 3 км/час – "глухая" пробка растянулась от начала проспекта до Шулявки. Также остановились улица Соборная, проспект Курбаса, проспект Комарова и улица Борщаговская. 

Сложно добраться до Киева из пригородов и со стороны Одесского шоссе. Кольцевая дорога тянется в пробках на юго-западе столици.

В центре города основные трудности наблюдаются на Набережном шоссе, проспекте Леси Украинки, Владимирском проезде. Европейской площади и площади Победы.

В целом по городу большое количество ДТП, которые ухудшают ситуацию с движением на дорогах.

По прогнозам сервиса, через час ситуация с пробками в Киеве только ухудшится, а оценка интенсивности заторов вновь вырастет до семи баллов.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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