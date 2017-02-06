Киев парализовали 10-балльные пробки

На дорогах много ДТП, потому через час проезд еще не станет свободнее

В понедельник, 6 февраля, по состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве по данным сервиса "Яндекс.Пробки" достигли максимальных десяти баллов.

Движение транспорта так или иначе затруднено на всех мостах. Хуже всего ситуация на Московском мосту, где произошло ДТП. Из-за аварий пробки возники также на мосту Патона и Дарницком мосту. Въезд на Южный мост со стороны Левого берега парализовала пробка на проспекте Бажана.

Кроме Бажана, на Левом берегу сильные проблемы с движением авто фиксируются на Дарницкой площади, проспекте Григоренко, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, проспекте Собороности.

Въезд в Киев с Бориспольского шоссе стоит в пробках.

Трудности с движением наблюдаются и на северо-западе Киева. В сторону центра стоят проспект Победы, проспект Курбаса, проспект Комарова, улица Борщаговская, улица Соборная, Воздухофлотский проспект.

Сложно добраться до Киева из пригородов со стороны Одесского шоссе и Столичного шоссе.

Практически вся Кольцевая дорога тянется в пробках.

В центре города движение также парализовано. Самые серьезные трудности с проездом наблюдаются на Набережном шоссе, проспекте Леси Украинки, улице Черновола, улице Глыбочицкой. улице Хмельницкого, Бехтеровском переулке, Европейской площади, Бессарабской площади и площади Победы.

В целом по городу большое количество ДТП, которые ухудшают ситуацию с движением на дорогах.

По прогнозам сервиса, через час ситуация с пробками в Киеве не улучшится, а оценка интенсивности заторов останется на максимальном уровне.

Напомним, с 6 часов утра в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта. В городе ожидаются сильные снегопады.