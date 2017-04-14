Киев застрял в семибалльных пробках: где образовались самые масштабные заторы

Сегодня, 16:40

Заторы парализовали несколько оживленных дорог столицы

Киев застрял в семибалльных пробках: где образовались самые масштабные заторы

В Киеве по состоянию на 16:40 в городе затруднено движение на нескольких крупных магистралях. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", уровень заторов достиг 7 баллов.

Так, масштабная пробка наблюдается на улицах Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре. Скорость движения на данном участке составляет 5-7 км в час.Также затор на Воздухофлотском проспекте.

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В центре столицы в пробках застряли автомобилисты на бульваре Шевченко и проспекте Победы в двух направлениях – от бульвара Леси Украинки до развязки в районе площади Победы. В заторе стоит Крещатик, улицы Саксаганского и Жилянская. Серьезный затор – на улице Льва Толстого.

Также проблемы с проездом замечены на Бульварно-Кудрявской, Большой Житомирской и улице Сечевых стрельцов. Затруднено движение на Михайловской в обоих направлениях.

Небольшая пробка – на проспекте Паладина в районе станции метро "Академгородок".

На Левом берегу – затор на развязке возле метро "Черниговская", затор усложнил движение по Броварскому проспекту от станции метро "Лесная", и от улицы Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.
Крещатик, довженко, пробка, саксаганского, Леси Украинки
Источник:

"Сегодня"

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