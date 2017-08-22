Киевские проездные "примерили" школьный дизайн

Стало известно, как будут выглядеть проездные на киевский транспорт в сентябре

В сентябре месячные проездные билеты КП "Киевпастранс" традиционно изменят свой дизайн.

В этом месяце они посвящены началу нового учебного года и празднику 1 сентября.

Проездные украсили разноцветные рисунки школьной тематики.

Напомним, по случаю Дня Независимости на августовском проездном билете изображен орнамент вышивки, которая является символом идентичности и единства украинцев. Дизайн выполнен в национальных цветах – синем и желтом. КП "Киевпастранс" традиционно меняет дизайн проездного билета каждый месяц..