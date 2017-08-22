Киевские проездные "примерили" школьный дизайн
Стало известно, как будут выглядеть проездные на киевский транспорт в сентябре
В сентябре месячные проездные билеты КП "Киевпастранс" традиционно изменят свой дизайн.
В этом месяце они посвящены началу нового учебного года и празднику 1 сентября.
Проездные украсили разноцветные рисунки школьной тематики.
Напомним, по случаю Дня Независимости на августовском проездном билете изображен орнамент вышивки, которая является символом идентичности и единства украинцев. Дизайн выполнен в национальных цветах – синем и желтом. КП "Киевпастранс" традиционно меняет дизайн проездного билета каждый месяц..
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