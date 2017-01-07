Киевских водителей настоятельно просят не выезжать на личных авто

"Киевавтодор" настоятельно просит водителей воздержаться от поездок на собственном авто, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц реагентами.

Улицы в Киеве продолжают убирать от последствий снегопада: сейчас задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации "Киевавтодор" и жилищных организаций.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 тыс. тонн соли и 24 тыс. тонн песка. В случае дальнейшего осложнения погодных условий "Киевавтодор" привлечет дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении автодоровцев 380 единиц).

Коммунальщики отмечают, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц и трафик не станет максимально безопасным. Общественный транспорт будет курсировать в обычном для киевлян режиме.

Напомним, в течение всей ночи 7 января предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" без остановки расчищали улицы и дороги столицы от снега. Так, 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада по ручной уборке в течение ночи убирали улично-дорожную сеть Киева от последствий снегопада.