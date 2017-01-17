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Киевский фуникулер установил рекорд по перевозке пассажиров http://www.segodnya.ua/img/article/7890/22_main.1484654436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/22_tn.1484654436.jpg Транспорт За ночь вагончики перевезли почти 35 тысяч пассажиров  

Киевский фуникулер установил рекорд по перевозке пассажиров

Сегодня, 13:59

За ночь вагончики перевезли почти 35 тысяч пассажиров

 

Столичный фуникулер
Столичный фуникулер. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

КП "Киевпастранс" подбил итоги по перевозке пассажиров в новогоднюю ночь. Оказалось, рекорд по перевозке пассажиров к новогодней елке на Софийской площади установил столичный фуникулер.

Два вагончика перевезли за ночь почти 35 тысяч пассажиров, на 4,6 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, почти 20 тысяч человек – это льготники разных категорий, и более 15 тысяч тех, кто оплатил полную стоимость проезда. А в целом за праздники фуникулер перевез около 120 тысяч пассажиров. 10% от общего количества воспользовались возможностью безналичного расчета за проезд (система PayPass была установлена на фуникулере больше года назад и пользуется популярностью среди киевлян и гостей столицы). Сами же горожане сетовали на то, что на праздники к вагончикам фуникулера выстраивались длинные очереди.

"Наш фуникулер замечательный, но его мощностей не всегда хватает, чтобы быстро обслуживать пассажиров. Особенно это резко ощущается по праздникам, когда количество желающих проехаться в нем возрастает в разы. Властям не мешало бы подумать, как улучшить его работу. Да и строительство еще одного фуникулера в городе не помешало бы", – говорит киевлянин Андрей Нечипорук.

"Киевский фуникулер – уникальный вид транспорта для Киева. И в этом мы убедились в новогоднюю ночь, когда вагончики подъемника перевезли 35 тысяч пассажиров. В этом году мы планируем улучшить работу фуникулера", – рассказал гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, отметив, что сотрудники фуникулера получили замечательную летнюю и зимнюю форму – синего и желтого цветов.
рекорд, проезд, фуникулер, ночь, киевпастранс
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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