Киевский фуникулер установил рекорд по перевозке пассажиров

КП "Киевпастранс" подбил итоги по перевозке пассажиров в новогоднюю ночь. Оказалось, рекорд по перевозке пассажиров к новогодней елке на Софийской площади установил столичный фуникулер.

Два вагончика перевезли за ночь почти 35 тысяч пассажиров, на 4,6 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, почти 20 тысяч человек – это льготники разных категорий, и более 15 тысяч тех, кто оплатил полную стоимость проезда. А в целом за праздники фуникулер перевез около 120 тысяч пассажиров. 10% от общего количества воспользовались возможностью безналичного расчета за проезд (система PayPass была установлена на фуникулере больше года назад и пользуется популярностью среди киевлян и гостей столицы). Сами же горожане сетовали на то, что на праздники к вагончикам фуникулера выстраивались длинные очереди.

"Наш фуникулер замечательный, но его мощностей не всегда хватает, чтобы быстро обслуживать пассажиров. Особенно это резко ощущается по праздникам, когда количество желающих проехаться в нем возрастает в разы. Властям не мешало бы подумать, как улучшить его работу. Да и строительство еще одного фуникулера в городе не помешало бы", – говорит киевлянин Андрей Нечипорук.

"Киевский фуникулер – уникальный вид транспорта для Киева. И в этом мы убедились в новогоднюю ночь, когда вагончики подъемника перевезли 35 тысяч пассажиров. В этом году мы планируем улучшить работу фуникулера", – рассказал гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, отметив, что сотрудники фуникулера получили замечательную летнюю и зимнюю форму – синего и желтого цветов.