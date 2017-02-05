Киевский губернатор призвал снизить цены на проезд в маршрутках

Сегодня, 08:50

Стоимость билетов должны начать снижать с понедельника, 6 февраля

От цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение жителей области. Фото: Стихи.ру
От цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение жителей области. Фото: Стихи.ру

Стоимость проезда в маршрутках должна снизиться Киевская областная государственная администрация (ОГА) призвала частных перевозчиков снизить стоимость проезда в маршрутках с 6 февраля, сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган, передает ZN со ссылкой на пресс-службу ОГА. 

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда", – заявил глава ОГА.

По его словам, в Киеве работает треть трудоспособного населения Киевской области. От цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение жителей области.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал "мошенничеством" и "преступными намерениями" попытки повысить цены на проезд в городских и междугородных маршрутных такси.
проезд, розенко, Павел Розенко, цены на проезд

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

Виталий Кличко: Мы обновляем общественный транспорт столицы. 50 новых автобусов выйдут за неделю на маршруты

3 Февраля, 10:38

Мэр отметил, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты

Харьков

Льготники области с лета смогут пользоваться единым электронным билетом. Фото: sq.com.ua

Единый билет: в Харьковской области появится проездной для льготников

3 Февраля, 06:19

Компенсировать бесплатный проезд будут местные бюджеты

Метро в Киеве

На Майдане не работают турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" произошел сбой в электроснабжении (обновлено)

31 Января, 14:56

Не работали турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами  

Транспорт

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Розенко пригрозил маршрутчикам, которые повышают цены

30 Января, 11:03

Вице-премьер уверен, что рост минималки - не повод для подорожания проезда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования