Парад трамваев в Киеве: от старой конки до нового "Электрона"

В Киеве с размахом отметили 125-й день рождения столичного трамвая. В субботу более пяти тысяч горожан собрались на Контрактовой площади, чтобы посмотреть на парад трамваев от самых старых вагонов, возивших горожан еще до революции, и заканчивая современными польским Pesa и львовским "Электроном".

ПАРАД РЕТРО. В этом году в трамвайном "дефиле" приняли участие 20 различных моделей (более 30 единиц) электронных тягачей и спецтехники. Изюминками парада стали отреставрированная конка с запряженными лошадьми и довоенный "Ретро М-2М", возивший когда-то горожан с Александровской до Царской площади (теперь Контрактовая и Европейская площади).

Среди современных моделей можно было посмотреть и посидеть в салатовом киевском "Каштане", польском Pesa, львовском "Электроне" и даже российском "ЛВС-2009", произведенном петербургским заводом. Не обошелся парад и без знакомых почти каждому киевлянину тягачей "Татра": от шумного пражского "ветерана" "Т3" до низкопольного "К-1М8". С немалым интересом гости рассматривали и спецтехнику: пескопосыпальный и поливомоечный тягачи, трамвай для уборки снега, вагон для ремонта контактных сетей, работающий на дизтоплеве, лабораторию на колесах с прозрачной кабиной, обустроенной прямо на крыше вагона.

Сделано в Киеве. В параде принял участие и салатовый "Каштан". Фото: kpt.kiev.ua

Для самых маленьких посетителей работала детская зона с aqua-гримом, мастер-классами, сказочными героями и фокусником, книгобусом. Однако детвора больше предпочла оккупировать места вагоновожатых в трамваях и с интересом нажимать в салоне на разные кнопки.

МОНЕТЫ И ДЕСЕРТ. Отметили день рождения столичного трамвая не только парадом, праздничным концертом и выступлением духового оркестра, но и настоящим юбилейным тортом со свечками и черно-белым фото одного из первых тягачей. Сладкое лакомство торжественно разрезали на кусочки и раздали присутствующим. К слову, гости могли также угоститься бесплатными пирожными и напитками. Столичный трамвай к своей годовщине получил памятные монеты номиналом в 5 грн и почтовые марки. По словам гендиректора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко, в этом году трамвайные парки могут пополниться новой техникой. "Планируется закупить 47 низкозольных трамвайных вагонов. Мы намерены начать строительство современной станции на скоростном трамвае "Ул. Потапова" на Борщаговке и начать проектные работы по строительству пересадочного узла на Контрактовой площади", — сообщил Левченко.

Лакомство. Праздничный торт со свечками и фото ретротрамвая. Фото: kpt.kiev.ua