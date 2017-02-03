Под Киевом ограничено движение грузовиков и автобусов

Сегодня, 10:01

При минусовой температуре идет дождь, на дорогах очень скользко

 

Вводится ограничение движения автобусов и грузовиков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области
Вводится ограничение движения автобусов и грузовиков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киевской области временно ограничено движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильных дорог Украины.

"В связи со сложными погодными условиями, дождем при минусовой температуре воздуха, в результате чего происходит мгновенное образование гололеда на покрытии дорог, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, с 08.30 3 февраля вводится ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отмечается, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, по информации Гидрометцентра, 3 февраля в западных, северных и центральных областях снег и дождь, в Карпатах, на Закарпатье и местами в северных областях сильные осадки.

В Киеве утром уже произошло несколько масштабных ДТП, в частности, на проспекте Победы и на Гостомельской трассе.

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Источник:

"Сегодня"

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