Под Киевом ограничено движение грузовиков и автобусов

При минусовой температуре идет дождь, на дорогах очень скользко

В Киевской области временно ограничено движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильных дорог Украины.

"В связи со сложными погодными условиями, дождем при минусовой температуре воздуха, в результате чего происходит мгновенное образование гололеда на покрытии дорог, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, с 08.30 3 февраля вводится ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отмечается, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, по информации Гидрометцентра, 3 февраля в западных, северных и центральных областях снег и дождь, в Карпатах, на Закарпатье и местами в северных областях сильные осадки.

В Киеве утром уже произошло несколько масштабных ДТП, в частности, на проспекте Победы и на Гостомельской трассе.