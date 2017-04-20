ФОТОФАКТ. Реставрация легендарного трамвая в столице: киевлян шокировал вид старинного транспорта

Киевлян напугал удручающий вид старого киевского трамвая (1905), который ранее украшал вход в Подольское депо. "Сейчас он стоит, как гора мусора и больше похож на кабриолет — без колес и крыши", — пишут киевляне.

В депо на реставрации. Разбитый вид трамвайчика напугал киевлян. Фото: facebook.com

Впрочем, в "Киевпастрансе" заверили, что реставрация трамвая продолжается. "Да, он сейчас стоит без крыши. Она была деревянной и полностью прогнила. Трамвай — старинный. И нам удалось найти его чертежи, сейчас по ним изготавливается салон. Тележки уже отремонтированы. Мы хотим его восстановить, и трамвай будет участвовать в парадах ретротехники. Но сложно сказать, когда его увидят киевляне", — говорят в КП.