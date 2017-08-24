Стало известно, во сколько обойдется метро на Виноградарь

Сегодня, 07:10

После открытия этой линии метро рабочие места получат 1 385 человек

Метро на Виноградарь будет стоить больше 11 млрд. Фото: метрополитен
Метро на Виноградарь будет стоить больше 11 млрд. Фото: метрополитен

Общая стоимость прокладки пути от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь превысит 11 миллиардов гривен. Об этом говорится в распоряжении Киевской горгосадминистрации, – передает "Эспресо".

Согласно распоряжению, общие затраты на это строительство запланированы в размере 11 миллиардов 186 миллионов 617 тысяч 638 гривен. Из них непосредственно на строительство запланировано 7,73 миллиарда гривен; на оборудование, мебель и инвентарь – 1,14 млрд гривен.

Отмечается, что после открытия этой линии метро на рабочие места получат 1 385 человек.

Запланированная продолжительность строительства этого пути – 107,5 месяцев. Площадь застройки составит 42 776,3 квадратных метров.

Согласно документу, длина этого пути составит 7,39 километра. Новый участок линии будет иметь закрытый участок (1,3 км) и наземный.

Напомним, "Киевский метрополитен" планирует начать строительство двух новых станций в сторону Виноградаря уже в этом году.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить метро на Троещину.
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