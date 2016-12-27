Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Киев прибыл новый львовский трамвай (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/4_main.1482848371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/4_tn.1482848371.jpg Транспорт "Электрон" будет ездить по Борщаговской линии  

В Киев прибыл новый львовский трамвай (фото)

Вчера, 16:17

"Электрон" будет ездить по Борщаговской линии

 

Сегодня в Киев прибыл новый трамвай "Электрон".

Об этом сообщил гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко в Facebook.

"Это уже третий вагон, который мы получили от львовских производителей. "Электрон" будет курсировать на маршрутах, обслуживаемых депо им. Шевченко", – написал Левченко.

Напомним, это такие маршруты:

№ 1 "Улица Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" (в нынешнем виде существует с 2010 года).

№ 2 "Кольцевая дорога – Михайловская Борщаговка" (открыт в 2010 году)

№ 3 "Улица Старовокзальная – Кольцевая дорога" (в нынешнем виде существует с 2010 года).

Специалисты "Киевпастранса" осмотрят и подготовят трамвай к работе на линии, и уже скоро пассажиры смогут пользоваться его услугами.
трамвай, электрон
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Польский трамвай в Киеве: все о «новичке в вышиванке»

17 Августа, 10:41

В столице запустили новый польский трамвай за миллион евро

Транспорт

Движение трамваев временно закрывается

В Киеве временно закрывается движение трамваев маршрута №1 (схема)

26 Сентября, 18:43

Организуется работа временного автобусного маршрута №1Т  

Транспорт

Пассажиров трамваи подвезут по дороге в депо

В Киеве отменили трамвай №1: как теперь ходит транспорт между Борщаговкой и вокзалом (расписание)

6 Октября, 11:43

Пассажиров заберут трамваи, которые едут в депо

Транспорт

Через неделю Киев получит восемь новых трамваев Pesa

8 Декабря, 09:23

Все составы будут отправлены 12 и 15 декабря

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.