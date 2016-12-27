В Киев прибыл новый львовский трамвай (фото)

"Электрон" будет ездить по Борщаговской линии

Сегодня в Киев прибыл новый трамвай "Электрон".

Об этом сообщил гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко в Facebook.

"Это уже третий вагон, который мы получили от львовских производителей. "Электрон" будет курсировать на маршрутах, обслуживаемых депо им. Шевченко", – написал Левченко.

Напомним, это такие маршруты:

№ 1 "Улица Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" (в нынешнем виде существует с 2010 года).

№ 2 "Кольцевая дорога – Михайловская Борщаговка" (открыт в 2010 году)

№ 3 "Улица Старовокзальная – Кольцевая дорога" (в нынешнем виде существует с 2010 года).

Специалисты "Киевпастранса" осмотрят и подготовят трамвай к работе на линии, и уже скоро пассажиры смогут пользоваться его услугами.