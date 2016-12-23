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В Киеве изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за ярмарки (схемы) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/63_main.1482496405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/63_tn.1482496405.jpg Транспорт Транспорт поедет по другому маршруту  

В Киеве изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за ярмарки (схемы)

Сегодня, 14:31

Транспорт поедет по другому маршруту

 

Автобусы изменят маршрут
Автобусы изменят маршрут. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В субботу, 24 декабря, проведение продовольственных ярмарок меняет работу автобусов маршрутов №№61, 98, 101 и троллейбусного маршрута №34.

- На ул. Александра Сабурова на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута №61 будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

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- На ул. Александра Сабурова на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута №98 будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

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- На ул. Милославской на участке от просп. Маяковского до ул. Закревского движение автобусов маршрута №101 будет организовано по трассе: от ст.м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, далее – ул. Марины Цветаевой – просп. Маяковского – ул. Милославская.

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- На ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута №34 будет организовано по трассе: ул. Северная – ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст.м. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Степана Бандеры.

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транспорт, троллейбусы, ярмарки, маршрут, движение, автобусы
Источник:

"Сегодня"

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