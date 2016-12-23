В Киеве изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за ярмарки (схемы)

В субботу, 24 декабря, проведение продовольственных ярмарок меняет работу автобусов маршрутов №№61, 98, 101 и троллейбусного маршрута №34.

- На ул. Александра Сабурова на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута №61 будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

- На ул. Александра Сабурова на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута №98 будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

- На ул. Милославской на участке от просп. Маяковского до ул. Закревского движение автобусов маршрута №101 будет организовано по трассе: от ст.м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, далее – ул. Марины Цветаевой – просп. Маяковского – ул. Милославская.

- На ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута №34 будет организовано по трассе: ул. Северная – ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст.м. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Степана Бандеры.