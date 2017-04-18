В Киеве на неделю отменят два ночных троллейбуса

Сегодня, 19:27

Ночной транспорт не будет ездить из-за ремонта возле метро "Нивки"

Два ночных троллейбуса не будут ходить 8 дней
Два ночных троллейбуса не будут ходить 8 дней. Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

В Киеве с сегодняшнего вечера временно отменят работу ночных троллейбусов маршрутов № 92н и № 93Н. Также вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута № 41, сообщает "Киевпастранс".

Так, движения указанных ночных троллейбусов закрывается с 23:00 18 апреля до 06:00 25 апреля. Это связано с ремонтом путепровода возле станции метро "Нивки".

Также на это время будет скорректирован заезд последних и выезд первых троллейбусов маршрута № 41.
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Источник:

"Сегодня"

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