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В Киеве некоторые остановки транспорта начнут озвучивать на английском языке http://www.segodnya.ua/img/article/7898/16_main.1484829427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/16_tn.1484829427.jpg Транспорт Новшества связаны с подготовкой к Евровидению-2017  

В Киеве некоторые остановки транспорта начнут озвучивать на английском языке

Сегодня, 14:36

Новшества связаны с подготовкой к Евровидению-2017

 

В салонах планируется разместить схемы маршрутов
В салонах планируется разместить схемы маршрутов. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве остановки автобусов некоторых маршрутов будут озвучивать на английском языке. Об этом в Facebook сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

По его словам, во всех единицах подвижного состава, чьи маршруты будут проходить рядом с местом проведения Евровидения, планируется разместить схемы маршрутов (на украинском и английском языках) и создать англоязычную озвучку остановок.

"Это автобусные маршруты, которые курсируют на Левобережной вблизи Международного выставочного центра (№№42, 87, 108, 46, 48, 49, 70) и в центре (№№24, 62, 114, 115), и троллейбусные маршруты вблизи Евросела (№№16, 18), на Левом берегу (№№50, 50к), на площади Льва Толстого (№№5, 8), в Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) (№№9, 17, 22) и в направлении железнодорожного вокзала (№№12, 14, 33). Также будет проведена частичная замена павильонов ожидания за собственные средства и средства из местного бюджета. На них будут размещены подробные схемы маршрутов с указанием места пребывания и электронные табло", – сообщил Левченко.

Также Левченко сообщил, что из городского бюджета Киева уже выделены средства на такие мероприятия как организация работы дополнительных автобусов для перевозки гостей и жителей столицы; брендирование подвижного состава на маршрутах, которые проходят рядом с местом проведения Евровидения; установку новых современных павильонов ожидания со схемами маршрутов транспорта и доступом к сети Интернет; приобретение и монтаж сенсорных информационных центров; приобретение нового автобуса повышенной комфортности.
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Источник:

"Сегодня"

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