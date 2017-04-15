В Киеве ограничат движение на Окружной дороге

Ремонтные работы продлятся с 18 по 30 апреля 2017 года

Движение транспорта на Окружной дороге в Киеве будет ограничено до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киеватодор".

"В связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Окружной дороге на участке от улицы Соборной до поворота на город Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос движения", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, ремонтные работы продлятся с 18 по 30 апреля 2017 года.