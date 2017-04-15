В Киеве ограничат движение на Окружной дороге

Сегодня, 05:56

Ремонтные работы продлятся с 18 по 30 апреля 2017 года

Будет ограничено движение транспорта до 4-х полос движения. Фото: ТСН
Будет ограничено движение транспорта до 4-х полос движения. Фото: ТСН

Движение транспорта на Окружной дороге в Киеве будет ограничено до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киеватодор".

"В связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Окружной дороге на участке от улицы Соборной до поворота на город Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос движения", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, ремонтные работы продлятся с 18 по 30 апреля 2017 года.
кгга, окружная, вишневое, движение, ремонтные работы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Движение по проспекту Мира ограничат. Фото: 1551.gov.ua

В Киеве ограничат движение в сторону Дарницкой площади

Вчера, 17:31

На проспекте Мира будут ремонтировать дорожное покрытие  

Происшествия

В Киеве из-за ДТП возникла пробка от Севастопольской площади к Караваевым дачам

Вчера, 08:50

Водитель ВАЗа не соблюдал безопасную скорость и дистанцию  

Транспорт

На Пасху автобусы и троллейбусы будут ходить дольше

Как на Пасху будет работать транспорт в Киеве (схемы движения)

13 Апреля, 14:41

Несколько маршрутов будут работать на два часа дольше, а остановки перенесут ближе к храмам

Транспорт

Больше 80% ремонтов дорог в Украине проведены некачественно - "Укравтодор"

13 Апреля, 12:33

Наиболее распространенными дефектами после проведенных работ являются разрушения на новом покрытии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования