В Киеве ограничат движение по проспекту Науки

На проспекте проведут ремонтные работы, водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам

В Киеве будет ограничено движение транспорта по просп. Науки в связи с выполнением ремонтных работ.

Движение транспорта будет ограничено на участке от пер. Моторного до ул. Пироговский путь:

с 22:00 10 апреля до 10:00 11 апреля;

с 22:00 11 апреля до 10:00 12 апреля.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.