В Киеве ограничат движение по проспекту Науки

Вчера, 14:01

На проспекте проведут ремонтные работы, водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам 

Движение транспорта будет ограничено на участке от пер. Моторного до ул. Пироговский путь
Движение транспорта будет ограничено на участке от пер. Моторного до ул. Пироговский путь. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве будет ограничено движение транспорта по просп. Науки в связи с выполнением ремонтных работ.

Движение транспорта будет ограничено на участке от пер. Моторного до ул. Пироговский путь:

  • с 22:00 10 апреля до 10:00 11 апреля;
  • с 22:00 11 апреля до 10:00 12 апреля.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
движение, проспект науки, киевавтодор, ремонтные работы
Источник:

"Сегодня"

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