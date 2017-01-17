В Киеве перенесут остановку на Минском массиве
Изменения улучшат безопасность дорожного движения
В столице в завтрашнего дня переносится остановка "Минский проспект", которая расположена на Полярной улице в направлении площади Тараса Шевченко, сообщает "Киевпастранс".
Так, остановку перенесут на 50 метров назад с целью улучшения условий безопасности дорожного движения.
В "Киевпастрансе" также уточнили, что там останавливаются троллейбусы маршрутов № 6,32 и 33, а также автобусы маршрутов №32 и 100.
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