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В Киеве перенесут остановку на Минском массиве http://www.segodnya.ua/img/article/7890/78_main.1484661981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/78_tn.1484661981.jpg Транспорт Изменения улучшат безопасность дорожного движения

В Киеве перенесут остановку на Минском массиве

Сегодня, 16:05

Изменения улучшат безопасность дорожного движения

Троллейбусы будут останавливаться на 50 метров раньше
Троллейбусы будут останавливаться на 50 метров раньше. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В столице в завтрашнего дня переносится остановка "Минский проспект", которая расположена на Полярной улице в направлении площади Тараса Шевченко, сообщает "Киевпастранс".

Так, остановку перенесут на 50 метров назад с целью улучшения условий безопасности дорожного движения.

В "Киевпастрансе" также уточнили, что там останавливаются троллейбусы маршрутов № 6,32 и 33, а также автобусы маршрутов №32 и 100.

pll__shevchenka
троллейбусы, остановка, киевпастранс, Тараса Шевченко
Источник:

"Сегодня"

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