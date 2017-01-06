В Киеве появились светофоры на пяти опасных переходах

В столице оборудовали еще пять новых регулируемых пешеходных переходов. Светофоры заработали на заезде с проспекта Степана Бандеры на улицу Богатырскую; на перекрестке улиц Наумова и Подлесной; по улице Щербаковского, 60 (светофор работает при помощи кнопки вызова пешеходом); на пересечении бульвара Ромена Роллана и улицы Жмеринской; на перекрестке улиц Леонтовича и Богдана Хмельницкого.

Как поясняют в Центре организации и безопасности дорожного движения, новые светофоры должны облегчить ситуацию с пробками на этих проблемных участках города и снизить количество аварий.

"В 2015 году в Киеве было установлено всего 6 светофоров, в прошлом году заработало уже 7. Еще 7—8 светофоров будут запущены в этом месяце", — добавляют в "Киевдорсервисе".

Напомним, в декабре прошлого года появились два регулируемых пешеходных перехода рядом с Бессарабским рынком. Столичные активисты более года добивались этого от властей, ведь многие пешеходы не пользовались подземным переходом, а просто перебегали дорогу перед машинами.

"В рамках Концепции обустройства наземных пешеходных переходов на Бессарабской площади и улице Крещатик мы уже обустроили два из девяти запланированных пешеходных переходов. Еще семь появятся на участке от Бессарабской площади до Парковой аллеи", — сообщили в Департаменте транспорта.