Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Транспорт
В Киеве появились светофоры на пяти опасных переходах http://www.segodnya.ua/img/article/7859/78_main.1483701794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/78_tn.1483701794.jpg Транспорт Новые светофоры должны облегчить ситуацию с пробками на этих проблемных участках города

В Киеве появились светофоры на пяти опасных переходах

Сегодня, 13:20

Новые светофоры должны облегчить ситуацию с пробками на этих проблемных участках города

Светофоры на перекрестке. Фото: facebook.com
Светофоры на перекрестке. Фото: facebook.com

В столице оборудовали еще пять новых регулируемых пешеходных переходов. Светофоры заработали на заезде с проспекта Степана Бандеры на улицу Богатырскую; на перекрестке улиц Наумова и Подлесной; по улице Щербаковского, 60 (светофор работает при помощи кнопки вызова пешеходом); на пересечении бульвара Ромена Роллана и улицы Жмеринской; на перекрестке улиц Леонтовича и Богдана Хмельницкого.

Как поясняют в Центре организации и безопасности дорожного движения, новые светофоры должны облегчить ситуацию с пробками на этих проблемных участках города и снизить количество аварий.

"В 2015 году в Киеве было установлено всего 6 светофоров, в прошлом году заработало уже 7. Еще 7—8 светофоров будут запущены в этом месяце", — добавляют в "Киевдорсервисе".

Напомним, в декабре прошлого года появились два регулируемых пешеходных перехода рядом с Бессарабским рынком. Столичные активисты более года добивались этого от властей, ведь многие пешеходы не пользовались подземным переходом, а просто перебегали дорогу перед машинами.

"В рамках Концепции обустройства наземных пешеходных переходов на Бессарабской площади и улице Крещатик мы уже обустроили два из девяти запланированных пешеходных переходов. Еще семь появятся на участке от Бессарабской площади до Парковой аллеи", — сообщили в Департаменте транспорта.
Крещатик, светофоры, светофор, пешеходы, Богдана Хмельницкого
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Новые светофоры сделают переход улицы более безопасным. Фото: facebook.com/kyivroadservice

Новые светофоры на Бессарабке в Киеве: все важные моменты

26 Декабря 2016, 15:50

Нужно несколько недель, чтобы водители привыкли к новшествам

Транспорт

Красную ветку продлят на одну станцию. Фото: РБК

Киев выделит деньги на строительство метро на Виноградарь и Новобеличи

12 Декабря 2016, 18:20

В столице утвердили программу развития города в следующем году

Транспорт

С Трехсвятительской на Европейской площади можно только повернуть направо на Крещатик. Фото: facebook.com/kievtransport

На Европейской площади в Киеве изменился режим работы светофоров (обновлено)

7 Ноября 2016, 17:55

С Трехсвятительской можно только повернуть направо на Крещатик на зеленую "стрелку" светофора

Транспорт

Новинка. Если водители одобрят - появятся и на других улицах

Как выглядит киевский экспериментальный светофор

6 Октября 2016, 10:59

У регулятора движения светятся опоры

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.