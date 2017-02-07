В Киеве внесут изменения в работу ночных троллейбусов

На бульваре Шевченко будут ремонтировать контактную сеть

8 февраля с 02:00 до 04:00 в работу троллейбусов маршрута №93Н в Киеве будут внесены временные изменения.

Это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по бульвару Тараса Шевченко, сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Ночной троллейбусный маршрут №93Н будет курсировать от ул. Чернобыльская – проспект Победы – бульвар Тараса Шевченко до остановки "Академия адвокатуры Украины" и в обратном направлении по действующей трассе.