В Киеве завтра изменятся маршруты двух автобусов

В Киеве завтра, 4 февраля, в связи с проведением продовольственных ярмарок на Оболонском проспекте и улице Закревского, в работу автобусов маршрутов №№ 73, 101 вносятся временные изменения, сообщает "Киевпастранс".

Так, на ул. Оболонском, на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской организуют по трассе: ст. м. "Героев Днепра" – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Маршала Тимошенко – просп. Оболонский, далее по действующей трассе.

На ул. М. Закревского, на участке от ул. Маяковского до ул. Т. Драйзера, движение автобусов маршрута № 101 организуют от ст. м "Петровка" до ул. Маяковского по действующей трассе, далее: ул. Т. Драйзера – ул. М. Закревского, далее по действующему маршруту.